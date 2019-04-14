Жуткое ДТП под Харьковом: отбойник прошил машину насквозь
По данным полиции, водитель ВАЗа при обгоне не справился с управлением
Под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков – Щербаковка произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали.
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2110" при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
"Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности. В машине также находились два пассажира. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Напомним, на днях авария произошла на перекрестке улиц Бреуса и Маршала Бабаджаняна в Одессе. По словам свидетеля аварии, из автомобиля BMW на повороте выпал двухлетний ребенок, который сидел на переднем сидении. После этого BMW врезался в припаркованный Smart.
Также в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.
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