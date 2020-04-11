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Жуткое ДТП со "скорой" в Харькове: много погибших и раненых (фото и видео)

11 апреля, 08:38

Юрий Божко

На огромной скорости столкнулись легковушка и микроавтобус медиков, машины буквально разорвало

В Харькове в районе Рогани в пятницу вечером на огромной скорости столкнулись автомобиль Daewoo и скорая УАЗ. В результате столкновения легковушку практически разорвало, а микроавтобус сильно искорежило. В этом смертельном ДТП жертвами стали три человека, еще четверо госпитализированы Об этом сообщают в полиции Харьковской области. Фото и видео ДТП опубликовало "Общественное Харьков".

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия ", – говорится в сообщении.

Еще четверо пассажиров скорой помощи – 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер – получили травмы.

Они доставлены в больницу.

В "скорой" был авторегистратор, который зафиксировал момент ДТП. На кадрах видно, что легковушка Daewoo внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в скорую.

Напомним, неделю назад в Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП. В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104

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ДТП фото видео Харьков происшествия Daewoo УАЗ смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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