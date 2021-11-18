Жуткое ДТП в Харькове: для виновника под наркотиками увеличили залог

Прокуратура Харьковской области настаивала на увеличении залога до 10 млн грн

Резонансное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Апелляционный суд увеличил сумму залога до более чем 3 млн гривен для подозреваемого в ДТП с двумя подростками на проспекте Науки в Харькове.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Новые детали

Суд увеличил сумму залога с 340 тысяч гривен до 3 млн 178 тысяч гривен. Прокуратура Харьковской области настаивала на увеличении залога до 10 млн грн.

"Трудность уголовного правонарушения, потенциальный размер причиненного вреда и то, что лицо совершило преступление в состоянии наркотического опьянения, что вызвало значительный общественный резонанс, наличие в его окружении лиц, обладающих значительными суммами денег, предоставивших ему в пользование указанный ценный автомобиль", – перечислял риски на заседании прокурор.

Защита возражала. По словам адвоката подозреваемого, оснований для увеличения залога нет, а сумма не может быть заведомо непомерной для подозреваемого.

Представитель потерпевших оставил вопрос залога по усмотрению суда.

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Резонансное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

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Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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