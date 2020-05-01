Жуткое убийство под Харьковом: подозреваемую ждет психиатрическая экспертиза

Следствие сейчас занимается сбором доказательств, сообщили в прокуратуре

Женщине, которую подозревают в убийстве собственной дочери под Харьковом, назначат психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил пресс-секретар прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает УНН.

По его словам, сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

"Психиатрическая экспертиза не назначалась, но она будет назначаться в любом случае. Женщина сейчас находится под стражей. Продолжаются первоочередные действия – сбор доказательной базы, анализ крови. Более формальные запросы и справки будут делаться позже", – сказал Чубенко.

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Напомним, ранее подозреваемой избрали меру пресечения – содержание под стражей на срок в 60 суток. Адвокат подозреваемой, предоставленный государством, просил для своей клиентки домашнего ареста.

Как известно, 30 апреля соцсети "взорвала" новость, что по улице в селе Подворки под Харьковом бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Позже к правоохранителам обратился 40-летний житель села Подворки. Он рассказал, что утром в своем доме нашел обезглавленное тело 13-летней племянницы. По данному факту следователи открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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