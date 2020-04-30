Жуткое убийство в Харькове: что говорят в районе, где нашли отрезанную голову

Копы рассказали, что женщина не была пьяной или под наркотиками, но была неадекватной

После жестокого убийства под Харьковом, где задержали обнаженную женщину с головой 13-летней дочери в пакете, жители села Подворки, в котором произошла трагедия, поделились эмоциями от произошедшего.

"Семья жила бедно, но женщина работала постоянно, девочка всегда хорошо выглядела", - рассказал дядя убитого ребенка.

Другой житель села признался, что он шокирован инцидентом.

"Женщина адекватная, работала, девочка хорошая, в школу ходила, веселая", – рассказал он.

"Семья жила бедно, но девочка была нормальная, ухоженная", - добавил другой односельчанин.

По всей улице, где произошла трагедия, видны капли крови.

В свою очередь, харьковские полицейские рассказали, что сообщение о голой женщине, которая шла по улице с пакетом в руке, они получили около 6 часов утра.



Прибывшие стражи порядка обнаружили женщину в неадекватном состоянии, которая в одной руке держала нож, а в другой – пакет, в котором лежала отрезанная голова. Объясняться с копами женщина отказалась и ее доставили в райотдел.

Позже копы рассказали, что задержанная была трезвой, не находилась под воздействием наркотиков, но в неадекватном состоянии.

По факту убийства ребенка было открыто уголовное производство, мать 13-летней девочки задержана, с ней работают следователи.

Напомним, ранее в Киеве из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.

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