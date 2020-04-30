Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Жуткое убийство в Харькове: что говорят в районе, где нашли отрезанную голову

30 апреля, 11:49

Руслан Ровик

Копы рассказали, что женщина не была пьяной или под наркотиками, но была неадекватной

После жестокого убийства под Харьковом, где задержали обнаженную женщину с головой 13-летней дочери в пакете, жители села Подворки, в котором произошла трагедия, поделились эмоциями от произошедшего.

"Семья жила бедно, но женщина работала постоянно, девочка всегда хорошо выглядела", - рассказал дядя убитого ребенка.

Другой житель села признался, что он шокирован инцидентом.

"Женщина адекватная, работала, девочка хорошая, в школу ходила, веселая", – рассказал он.

"Семья жила бедно, но девочка была нормальная, ухоженная", - добавил другой односельчанин.

По всей улице, где произошла трагедия, видны капли крови.

В свою очередь, харьковские полицейские рассказали, что сообщение о голой женщине, которая шла по улице с пакетом в руке, они получили около 6 часов утра.


Прибывшие стражи порядка обнаружили женщину в неадекватном состоянии, которая в одной руке держала нож, а в другой – пакет, в котором лежала отрезанная голова. Объясняться с копами женщина отказалась и ее доставили в райотдел.

Позже копы рассказали, что задержанная была трезвой, не находилась под воздействием наркотиков, но в неадекватном состоянии.

По факту убийства ребенка было открыто уголовное производство, мать 13-летней девочки задержана, с ней работают следователи.

Напомним, ранее в Киеве из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков убийство харьковская область голова расчленение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреляУкраина
Стало известно, кто
Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской областиХарьков
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионовУкраина
По Харькову бегала голая женщина с отрезанной человеческой головой в пакете
По Харькову бегала голая женщина с отрезанной человеческой головой в пакетеХарьков
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выезд
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выездХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...