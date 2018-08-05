Коктебель может остаться без туристов на несколько лет

Сегодня, 22:17

Когда-то Коктебель называли меккой изысканной джазовой музыки, сюда приезжали мировые звезды


Курортный Коктебель может остаться без туристов на несколько лет. Из-за проблем с канализацией в следующем году оккупационные власти закроют набережную и снесут там все кафе. Предприниматели уже предупредили о возможных бунтах, если им не дадут компенсации.

Когда-то Коктебель называли меккой изысканной джазовой музыки, сюда приезжали мировые звезды. Теперь на набережной звучат поп-хиты советской эпохи.

А в местных клубах проводят чемпионаты по стриптизу. Соревнования называют международными, но участницы – только из Украины, Беларуси и России.

Зрители выбирают лучшую танцовщицу и потом с аукциона покупают частные танцы. 

Утром на пляжах в Коктебеле людно. Местные говорят, что со времен аннексии это лучший туристический сезон. Но отдыхающие из России недовольны высокими ценами и уровнем сервиса.

Часть набережной к сезону не готова. Брошенные кафе, ржавые фонари, разбитые тротуары пугают даже самых преданных фанатов Коктебеля.

Однако уже в следующем году курортного сезона в Коктебеле скорее всего, не будет. Местная администрация официально сообщила, что в городе построят централизованный канализационный коллектор. Для этого снесут практически всю набережную — вместе с кафе, ресторанами и магазинами.

Предприниматель Борис работает в Коктебеле уже 25 лет. Рассказывает, что проблему с канализацией здесь действительно нужно срочно решать. В поселке выгребные ямы до сих пор откачивают машинами с насосом. Если курортный поселок закроют, большинство жителей останутся без заработка.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак также предрек полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходит засоление грунта.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации.
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"Сегодня"

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