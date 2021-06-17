105 млрд долларов – не подарок: Кравчук напомнил, во сколько обошелся Украине Крым

Кравчук подчеркнул, что России не хватает ума и возможностей поднять Крым и они хотят превратить его в военную базу

Руководство Украинской ССР в 1954 году возражало против присоединения к республике Крыма, поскольку понимало, какие это колоссальные затраты и проблемы, но его фактически принудили и после на полуостров потратили по меньшей мере 105 млрд долларов.

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Об этом рассказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

По его словам, когда Хрущев в 1954 году приехал в Крым, его встретили масса людей с просьбой забрать их с полуострова – это были люди, переселенные из России.

"Они плакали и просили его их забрать, потому что они не умеют вести хозяйство в Крыму, там другие условия", – рассказал Кравчук.

Он добавил, что Хрущев сразу поехал в Киев и заявил местному руководству, что "Украина должна взять Крым себе".

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Киев фактически вынудили принять Крым, поскольку было принято специальное закрытое решение политбюро передать полуостров Украине.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли богатую какую-то территорию, надо было обустраивать, проводить канал. В это же Украина деньги затратила", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что когда был президентом Украины, ему докладывали, что строительство дорог и развитие Крыма в то время обошлось в более чем 105 млрд долларов.

"Это была колоссальная забота. Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", – подчеркнул Кравчук.

А теперь России, по словам Кравчука, не хватает ума и возможностей поднять Крым, они хотят превратить его в военную базу.

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Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении восьми бывших чиновников АР Крым. Среди фигурантов – экс-депутат ВР АРК Сергей Аксенов, бывший глава ВР АРК Владимир Константинов и экс-прокурор Генпрокуратуры Наталья Поклонская.

Мы также сообщали, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.