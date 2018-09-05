171-й день голодовки: Балух страдает от боли в печени и теряет вес

Сегодня, 22:26

Украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org

У незаконно осужденного в Крыму украинца Владимира Балуха, который голодает с середины марта, сильные боли в печени; необходимая медицинская помощь ему не предоставляется. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на его адвоката.

"У Владимира был приступ сильных болей в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет", – указано в сообщении.

1 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балух очень плохо себя чувствует.

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По состоянию на 5 сентября Балух голодает 171 день. За время голодовки он потерял 30 килограммов.

Стоит отметить, что ранее из-за ухудшившегося состояния здоровья политзаключенного Чийгоз заявлял о необходимости перевода его из общей камеры, в которой его содержали, в двухместную.

Как сообщалось, в начале этого месяца состояние здоровья Балуха сильно ухудшилось, несмотря на это, оккупационные тюремщики собираются отправить его в карцер.

Кроме того, в июне адвокат украинского активиста Ольга Динзе рассказала, что у Балуха произошло защемление нерва – он испытывает очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.
Крым, голодовка, украинец, медицинская помощь, политзаключенный, Балух

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