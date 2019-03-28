5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Завод "Залив". Сейчас предприятие в Керчи производит малые ракетные катера "Каракурт" для РФ.

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a47/1d7/5c9a471d7e137.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a47/1d7/5c9a471d7e137.png 2019-03-28T06:40:00+02:00 Крым На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Кроме захвата Автономной республики Крым как территории, Россия взяла под контроль несколько важных военных судостроительных и судоремонтных заводов, находящихся на полуострове. Что это за предприятия, какую продукцию на них изготавливают сейчас и чем это может аукнуться Украине, выяснили "Сегодня".

Новые подлодки и ракеты

18 марта 2014 года Россия завершила процесс незаконной аннексии Крыма. Кроме потери территории, Украина утратила контроль над важнейшими крымскими предприятиями судостроения, которые сейчас активно работают в интересах РФ, пополняя российский флот новыми кораблями. Часть этих кораблей оснащена новейшим ракетным вооружением и может представлять угрозу для Украины.

14 марта 2019 года, в рамках "празднования" пятой годовщины незаконного присоединения Крыма, российская газета "Известия" выпустила материал, посвященный "возрождению" Черноморского флота РФ. В нем указывается, что с 2014 года Черноморский флот РФ "получил более 50 кораблей, подводных лодок, катеров и вспомогательных судов".

В частности, 2016—2018 годах на Черное море прибыли три фрегата проекта 11356: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Эти фрегаты вооружены крылатыми ракетами "Калибр". По различным данным, ракеты "Калибр" морского базирования способны поражать наземные и надводные цели в радиусе 1500 км. Теоретически, корабли, вооруженные такими ракетами, могут угрожать объектам, находящимся в глубине материковой части Украины.

Добавим, что "Адмирал Макаров" прибыл в Крым в октябре 2018 года, а вот "Эссен" и "Григорович" уже успели "отличиться" в Сирии, в 2016 и 2017 годах обстреливая своими "Калибрами" объекты на территории этой страны.

Также издание отмечает, что за последние пять лет ЧФ РФ пополнили шесть подводных лодок, доведя общее количество боевых кораблей этого типа до семи.

"В 2018 году в состав ЧФ вошли два малых ракетных корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М". — Авт.) "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр". В 2019 году эту пару дополнят "Ингушетия" и "Грайворон". С 2019 года флот начнет получать малые ракетные корабли проекта 22800, также вооруженные "Калибрами", — сообщают "Известия".

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Заводы

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") как раз и строятся на захваченных крымских предприятиях. Согласно открытым источникам, всего предполагается поставка 18 таких кораблей, шесть из которых уйдут на Черноморский флот. Помимо "Калибров", "Каракурты" вооружены универсальной 76-мм скорострельной корабельной артиллерийской установкой, а также зенитной артиллерией и ракетами.

Все шесть "Каракуртов", которые пополнят ЧФ РФ, строятся в Крыму. Три из них находятся на заводе "Залив" в Керчи, а еще три — в Феодосии, на заводе "Море".

Предприятие "Море" известно тем, что производило уникальные десантные корабли на воздушной подушке проекта "Зубр". Два "Зубра", в 2013—2014 годах, еще до аннексии полуострова, Украина успела продать в Китай. Такие корабли являются амфибиями, то есть они способны действовать как на море, так и на суше.

Производство десантных кораблей на воздушной подушке на мощностях завода "Море" Россия также наладила. Так 18 сентября 2018 года в Джанкое был введен в строй головной пограничный сторожевой катер-амфибия А25ПС. Сообщается, что до 2020 года ССЗ "Море" должен построить для погранслужбы ФСБ РФ 20 А25ПС. Безусловно, такие планы также представляют опасность для Украины, ведь именно силами пограничников ФСБ и осуществляется блокада Азовского моря.

Кроме того, на керченском заводе "Залив" строятся патрульные корабли проекта 22160, в частности "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Патрульный корабль "Павел Державин" уже был спущен на воду 21 февраля. Основное оружие кораблей этого проекта — 76-миллиметровая универсальная артиллерийская установка с возможностью поражения надводных, воздушных и наземных целей. Предусмотрено наличие вертолета. Декларируется возможность их оснащения и ракетами "Калибр".

Всего для ЧФ РФ планируется построить шесть кораблей такого типа (большая их часть производится за пределами Крыма). Один из них, "Василий Быков", был передан российским морякам 20 декабря 2018 года, а второй — "Дмитрий Рогачев" должен быть направлен на ЧФ РФ в 2019 году.

Сейчас Украина не может помешать использованию своих заводов в интересах врага. Одна надежда на международные санкции, наложенные на РФ, — и они действительно тормозят строительство.

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Американская помощь

В начале 2018 года российский журнал "Экспорт вооружений" опубликовал статью о промежуточных итогах выполнения Госпрограммы по вооружениям до 2020 года (ГПВ-2020) для ВМФ РФ. Утверждается, что уже по состоянию на начало прошлого года, ГПВ-2020 можно считать сорванной.

Срыв и задержки происходят как раз из-за международных санкций, поскольку российские заводы оказались неспособны производить комплектующие, попавшие под ограничения.

В частности это касается как раз "Каракуртов". Российские предприятия оказались не готовы производить в нужном количестве важнейшие "санкционные" детали для дизельных двигателей М-507, которыми предполагалось оснащать корабли проекта 22800. Из-за этого сроки сдачи "Каракуртов" приходилось переносить в среднем на год-полтора.

"Каракурты" должны были дополнить корабли с шифром "Буян-М", которые планировалось оборудовать "санкционными" германскими двигателями MTU. Вместо "немцев" россиянам пришлось ставить двигатель производства китайской компании Henan. Он представляет собой лицензионную копию германского дизеля TBD 622 и предназначен скорее для гражданских, а не для военных нужд. По-видимому, именно это несоответствие и привело к тому, что МРК "Вышний Волочек", совершавший осенью 2018 года переход из Средиземного моря в Черное, потерял ход и был взят на буксир.

Кроме того, именно "Каракурты" должны были заменить фрегаты проекта 11356. Их планировалось оснащать газотурбинными двигателями украинского производства. Однако в 2014 году наша страна прекратила военное сотрудничество с Россией, из-за чего в РФ пока сумели изготовить всего трех "адмиралов" вместо планируемых шести.

Помимо того, в марте 2019 года США ввели санкции против ряда российских предприятий и учреждений за агрессивные действия против украинских кораблей в Черном море 25 ноября 2018 года. Среди прочего в санкционный список попало и предприятие, курирующее "отжатый" крымский завод "Залив".

"Адмирал Эссен". Этот фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр", чья дальность 1500 км

Баланс Украины

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук отмечает, что помимо судостроения, в Крыму было размещено производство парашютов, которое также перешло под контроль РФ. По словам Тымчука, потеря возможности производить те же "Зубры" нанесла серьезный удар по экспортному потенциалу Украины.

"Самый большой в мире десантный катер на воздушной подушке "Зубр" — это был предмет нашей гордости. Однако это прежде всего наступательное оружие. Нам же, в нашей ситуации, нужны оборонительные вооружения. Годы после аннексии показали, что Украина способна компенсировать крымские потери. Поэтому часть потерянных производств нам уже удалось восстановить. Более того — с помощью частных компаний мы сейчас уже производим то, что не производили до крымских событий", — заявил Тымчук.

Напомним, за последние пять лет состав украинского флота пополнили шесть малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и два малых десантных катера "Кентавр".

Напомним, ранее стало известно, что в Азовском море авиация и корабли провели учения. Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке.

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.