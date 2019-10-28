61-летнего проукраинского активиста в Крыму обвинили в терроризме

Статус Олега Приходько изменили с подозреваемых на обвиняемого

Олег Приходько. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Подконтрольные России правоохранительные органы аннексированного Крыма предъявили обвинение в терроризме проукраинскому активисту Олегу Приходько.

Как сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, 61-летнему крымчанину также назначили четыре экспертизы: амбулаторную психиатрическую, взрывотехническую, биологическую и комплексную лингвистическую. Защита уже подала ходатайства для их отмены.

На данный момент Приходько содержат в симферопольском СИЗО – его перевели из карантинной камеры в общую.

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"Условия сносные, даже есть холодильник. По состоянию здоровья – пока удовлетворительно. Лекарства и очки ему передали. Жалоб нет", – отметил Шейхмамбетов.

По оценкам адвоката, его подзащитному может грозить максимальное наказание сроком в 7,5 лет колонии строго режима.

Напомним, житель села Орехово в Сакском районе оккупированного полуострова Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак.

В ФСБ его назвали "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций", а при обысках у него дома нашли самодельное взрывустройство. Приходько все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у политзаключенного и потребовала у российских тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

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