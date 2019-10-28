Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

61-летнего проукраинского активиста в Крыму обвинили в терроризме

28 октября, 18:03

Статус Олега Приходько изменили с подозреваемых на обвиняемого

Олег Приходько. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Олег Приходько. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Подконтрольные России правоохранительные органы аннексированного Крыма предъявили обвинение в терроризме проукраинскому активисту Олегу Приходько.

Как сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, 61-летнему крымчанину также назначили четыре экспертизы: амбулаторную психиатрическую, взрывотехническую, биологическую и комплексную лингвистическую. Защита уже подала ходатайства для их отмены.

На данный момент Приходько содержат в симферопольском СИЗО – его перевели из карантинной камеры в общую.

Реклама

"Условия сносные, даже есть холодильник. По состоянию здоровья – пока удовлетворительно. Лекарства и очки ему передали. Жалоб нет", – отметил Шейхмамбетов.

По оценкам адвоката, его подзащитному может грозить максимальное наказание сроком в 7,5 лет колонии строго режима.

В тренде
Стрельба в Харькове: на даче у киллера обнаружили внушительный арсенал, фото
Стрельба в Харькове

Напомним, житель села Орехово в Сакском районе оккупированного полуострова Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак.

В ФСБ его назвали "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций", а при обысках у него дома нашли самодельное взрывустройство. Приходько все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у политзаключенного и потребовала у российских тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым терроризм политзаключенные активист саки Олег Приходько

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию КрымаПолитика
На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле
На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом делеУкраина
Сплошная халтура: эксперт назвал серьезные недостатки Керченского моста
Сплошная халтура: эксперт назвал серьезные недостатки Керченского мостаУкраина
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...