От ядовитых выбросов в Крыму пострадали более 60 украинских пограничников, пятеро госпитализированы

На данный момент из-за химических выбросов в Крыму за помощью к врачам обратился 61 украинский пограничник с жалобами на плохое состояние. Эту информацию в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Сейчас обратился 61 пограничник, из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", – сообщил он.

Слободян добавил, что остальным пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь и они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник главы ГПСУ также рассказал, что КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" до сих пор временно приостановлены для тех граждан, которые планируют поехать на оккупированный полуостров.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

Ранее Слободян сообщал о том, что десятки украинских пограничников на админгранице с Крымом сообщили об ухудшении здоровья. Военнослужащие перечислили одинаковые симптомы во время медосмотра.

Также в МИД заявили, что из-за химической катастрофы в Крыму обратятся к международной Организации по запрещению химического оружия, как только соберут всю информацию, материалы и доказательства химических выбросов.