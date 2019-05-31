Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

86 человек в Крыму были лишены свободы по политическим мотивам – правозащитники

31 мая, 15:26

Российские силовики регулярно устраивают обыски в домах крымских татар

Фото: Pixabay

По состоянию на апрель 2019 году в Крыму 86 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму за апрель Крымской правозащитной группы (КПГ).

"По состоянию на апрель 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования", – говорится в отчете.

Так, по словам правозащитников, 15 апреля в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя сотрудники ФСБ РФ, МВД РФ и Росгвардии РФ произвели обыск у имама местной мечети Рустема Абилев, после которого он был задержан.

17 апреля в 3:00 на КВПП "Каланчак" во время выезда из Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали активиста "Крымской солидарности" Раима Айвазова.

Напомним, силовики в оккупированном Крыму 30 апреля устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова.


Также ранее мы писали, как российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, задержание, крымские татары, обыски

Вы сейчас просматриваете новость " 86 человек в Крыму были лишены свободы по политическим мотивам – правозащитники". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денисова обратилась к Москальковой по содержанию крымских татар в СИЗО

Сегодня, 14:54

Денисова также провела встречу с крымскотатарскими адвокатами

Задержанную крымскотатарскую активистку отпустили

Вчера, 20:15

Мумине Салиева вышла из здания ЦПЭ около 18:00

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Американский боец получил 8 переломов на лице за 29 секунд

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Какие завтраки выбирают бегуны

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь