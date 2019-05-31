86 человек в Крыму были лишены свободы по политическим мотивам – правозащитники

Российские силовики регулярно устраивают обыски в домах крымских татар

Фото: Pixabay

По состоянию на апрель 2019 году в Крыму 86 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму за апрель Крымской правозащитной группы (КПГ).

"По состоянию на апрель 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования", – говорится в отчете.

Так, по словам правозащитников, 15 апреля в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя сотрудники ФСБ РФ, МВД РФ и Росгвардии РФ произвели обыск у имама местной мечети Рустема Абилев, после которого он был задержан.



17 апреля в 3:00 на КВПП "Каланчак" во время выезда из Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали активиста "Крымской солидарности" Раима Айвазова.

Напомним, силовики в оккупированном Крыму 30 апреля устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

Также ранее мы писали, как российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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