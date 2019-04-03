Адвокат пленных моряков рассказал, повлияют ли выборы на ситуацию с пленными моряками
Новиков считает, что в данной ситуации нужно руководствоваться только Женевской конвенцией
Выборы президента Украины вряд ли повлияют на освобождение захваченных Россией украинских моряков. Об этом заявил адвокат Илья Новиков в интервью "Голосу Америки".
"У нас был вооруженный конфликт, иначе я не знаю, как еще описать то, что произошло в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли украинских моряков, когда трое моряков были ранены, было выпущено более тысячи снарядов из пушки", – заявил Новиков и при этом подчеркнул, что главное – это применить Женевскую конвенцию о военнопленных.
"Мы, их защитники, считаем, что в этой ситуации надо применять Женевскую конвенцию о военнопленных. Хотя нет состояния войны, официальной объявленной войны между Украиной и Россией, – Женевская конвенция, принятая после Второй мировой, специально подчеркивает, что необходимо, чтобы было объявлено состояние войны, чтобы человека признали военнопленным", – рассказал Новиков.
Кроме того, он отметил, что Женевская конвенция предусматривает, что военнопленного нельзя держать в тюрьме.
"Если вы хотите его держать, – вы не обязаны его отпускать сейчас, – вы должны держать его в лагере для военнопленных. Там есть условия, которые предусматриваются Конвенцией", – отметил адвокат.
Также Новиков подчеркнул, что вопрос по поводу того, где будет проходить судебный процесс – открыт.
"Российские власти хотят, чтобы судебный процесс осуществлялся в Крыму. Потому Крым с юридической точки зрения является черной дырой. Туда не могут приехать иностранные дипломаты, например. Потому что это украинская территория, и они не могут позволить такое провокационное поведение", - рассказал Новиков.
При этом адвокат напомнил, что "не надо забывать о других: о Сенцове, Карпюке, Клихе, о тех, кто уже более пяти лет или пять лет провели в российской тюрьме".
Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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