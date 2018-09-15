Адвоката не пустили к избитому политзаключенному Балуху

Владимир Балух очень ослаб физически и потерял в весе

После информации об избиении украинского политзаключенного Владимира Балуха его адвокат прибыл утром 15 сентября в СИЗО Симферополя. Он хотел увидеть своего подзащитного, но его не впустили к Балуху. Об этом сообщила "Крымская правозащитная группа" в Facebook.

"Дежурный СИЗО ему ответил, что обращение адвоката передано начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Крыму Бережному Сергею Владимировичу, но его сейчас нет на месте. Как начальник приедет в СИЗО, он будет лично решать этот вопрос", – сказано в сообщении.

По словам дежурного СИЗО, с Владимир Балухом все нормально.

Архиепископ Климент, который приехал вместе с адвокатом, отметил, что они и дальше будут добиваться встречи со своим подзащитным, потому что тот очень плохо себя чувствует.

"Владимир очень ослаб физически, он очень потерял в весе, у него сильные боли и очень слабые сосуды", - подчеркнул Климент.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщил, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО избили и пригрозили убить.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на избиение Балуха и заявили, что передадут доказательства его избиения в суды.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует у российских властей, чтобы ее немедленно допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Она уверена, что только Путин может это разрешить.