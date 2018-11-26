Агрессия России в Азовском море: появилась реакция генсека Совета Европы

Вчера, 13:08

Свободный проход Керченского пролива гарантирован соглашением между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, напомнил Ягланд

Турбьорн Ягланд. Фото: novostink.ru
Турбьорн Ягланд. Фото: novostink.ru

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьорн Ягланд призвал избежать дальнейшей эскалации в регионе Азова и Керченского пролива.

"Свободный проход Керченского пролива гарантирован соглашением между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Оно было подписано в 2003 году и вступило в силу в 2004 году", - говорится заявлении Ягланда.

"По этому соглашению Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Соглашение должно соблюдаться. Крайне важно избегать дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнул генсек СЕ.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн". 
Россия, азовское море, Украина, ягланд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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