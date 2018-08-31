Аксенов подал в суд Киева апелляцию против украинских санкций

Самопровозглашенный "глава" Крыма просит признать незаконным включение его в список лиц, в отношении которых применяются санкции

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов пытается в судебном порядке обжаловать санкции, которые Украина ввела в отношении него три года назад, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Окружной административный суд Киева.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции", – цитирует пресс-служба суда обращение так называемого "главы" полуострова.

Также третьими сторонами в иске выступают украинские правительство, президент, СБУ и Национальный банк.

В суде добавили, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего дела.

Стоит отметить, что санкции в отношении Сергея Аксенова ввели в сентябре 2015 года.

Напомним, кроме физических лиц Украина ввела санкции также и против российских СМИ.

После этого представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир раскритиковал Украину за санкции в отношении СМИ.

Также, как сообщалось, среди попавших под санкции компаний оказалась и платежная система WebMoney.