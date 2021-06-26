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Активисты принесли к границе с оккупированным Крымом крымскотатарский флаг (фото)

26 июня 2021 14:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Люди с флагами идут от КПВВ "Чонгар" непосредственно к границе с полуостровом

В День крымскотатарского флага на границе с оккупированным Россией Крымом развернули большой флаг.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Флаг заметили на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области. Его принесли активисты.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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По последним данным люди с флагом подходят к границе с оккупированным Крымом.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в субботу, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага, который празднуют с 2010 года. В этот день президент Украины Владимир Зеленский вспомнил историю флага и утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Напомним, что бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не стал отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и российской агрессии.

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