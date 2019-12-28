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Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и Крымом

28 декабря, 08:40

Беспилотник базируется на базе НАТО на итальянском острове Сицилия

Беспилотник НАТО. Фото: nato.int

Беспилотник НАТО. Фото: nato.int

Американский стратегический беспилотник снова провел разведку над территорией Украины. Так,беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведывательный полет возле границ оккупированного Россией Крыма и на Донбассе. Об сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.

Беспилотник вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия.

Он провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

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Карта полета

Карта полета

Ранее американский беспилотник уже проводил подобные разведывательные полеты.

Напомним, что ранее в России рухнул военный беспилотник. Крушение весящего тонну дрона "Орион" произошло рядом с жилыми домами под Рязанью.

Добавим, что в июне Россия лишилась в Сирии другого разведывательного беспилотника – "Орлан-10" упал 15 июня на севере провинции Алеппо и стал трофеем сирийских мятежников.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, на борту которых могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

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США Крым Донбасс беспилотники

Источник: Сегодня

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