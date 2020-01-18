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Аномальный январь: в Крыму зацвели абрикосы, появились яркие фото

18 января, 14:46

В Никитском саду посреди января зацвели декоративные абрикосы

В оккупированном Крыму посреди января неожиданно зацвел декоративный абрикос – в Никитском ботаническом саду сделали яркие фото цветов, которые называют предвестниками скорой весны.

Также зацвели подснежники и множество других цветов, сообщили на официальной странице ботсада.

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Кроме того, в соцсетях отметили и неожиданное цветение деревьев в Севастополе. В Twitter-аккаунта "Роксолана Today" появились соответствующие фото.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Крым цветы тепло потепление Севастополь цветение Никитский ботанический сад абрикосы

Источник: Сегодня

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