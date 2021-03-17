Арест украинского журналиста в Крыму: начато уголовное расследование

Действия ФСБ подпадают под статью о незаконном лишении свободы

Национальная полиция Украины открыла из-за незаконного ареста в оккупированном Крыму сотрудника "Радио Свобода".

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Об этом сообщила 17 марта пресс-служба Министерства внутренних дел.

Следователи квалифицировали действия оккупационных властей по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы), за что предусмотрено наказание сроком до 5 лет.



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Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой АР Крым и г. Севастополя.

Напомним, что накануне в ФСБ сообщили о задержании 10 марта в Крыму "украинского шпиона" – им оказался уроженец Кривого Рога и внештатный журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко. Оккупационные власти обвинили его в сборе информации для украинских спецслужб и изготовлении огнестрельного оружия, после чего незаконно поместили в СИЗО сроком на два месяца – до 11 мая.

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Президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай уже потребовал освободить Есипенко, а в Службе внешней разведки Украины считают, что таким образом ФСБ просто создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации полуострова.

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