Арест "украинской шпионки" в Крыму: разведка отреагировала

В Минобороны к задержанию россиянки отнеслись как к очередной провокацией оккупантов

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Украинские спецслужбы непричастны к женщине, о задержании которой в оккупированном Севастополе сообщили в ФСБ РФ.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", – заявили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Напомним, что 29 ноября стало известно о задержании оккупантами Крыма российской гражданки, которая якобы была завербована украинскими спецслужбами и "целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

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Женщину обвинили в госизмене и открыли уголовное дело, по которому ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободыи 500 тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее в этом году сотрудники СБУ арестовали во Львовской области военного пенсионера, который шпионил в пользу страны-агрессора.

Собранную информацию украинец передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием Генконсульства РФ во Львове – дипломата-шпиона объявили персоной нон грата и выслали из страны, а украинцу сообщили о подозрении в государственной измене.

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