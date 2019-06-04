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Арестован ведущий Telegram-канала "Суверенный Крым", причастный к скандальному граффити про Путина

4 июня, 10:07

ФСБ поймала его под Москвой

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода.

Российский суд арестовал на два месяца автора и ведущего Telegram-канала "Суверенный Крым" 25-летнего Виктора Сосну, задержанного после скандала с муралом про Путина.

Об этом сообщил адвокат Сосны Мансур Гильманов в комментарии Крым.Реалии.

"К сожалению, я пока не могу дать развернутых комментариев. Результат заседания – избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Я хочу с ним увидеться после суда, но его до сих пор не привезли в изолятор временного содержания", – сообщил Гильманов.

Сосну задержали 29 мая в Подольске Московской области после обыска, который проводился сотрудниками ФСБ на основании постановления суда города Симферополь.

Виктор Сосна заявил своему адвокату, что не считает себя ни в чем виновным и намерен отстаивать свою невиновность.

Мансур Гильманов рассказал, что Telegram-канал "Суверенный Крым" до 21 мая имел примерно 150 подписчиков. Непосредственно после публикации о появившемся в Симферополе граффити с "обращением" к ФСБ", число подписчиков этого канала резко возросло.

Как сообщалось, утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, неизвестные нанесли трафаретную надпись с текстом: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***". Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя "Телеграм-партия "Суверенный Крым".

Как сообщалось, в Крыму провайдеры блокируют около двадцати украинских сайтов.

Также мы сообщали, что в Симферополе силовики пресекли акцию крымских татар.

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Тег Путин, Крым, арест, Симферополь, граффити, ФСБ, мурал

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