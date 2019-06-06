Арестованному в Крыму "шпиону СБУ" вынесли жесткий приговор

В "Верховном суде Крыма" утверждают, что Константин Давыденко якобы признался в шпионаже в пользу Украины

Фото: Pixabay

Украинского гражданина Константина Давыденко, которого в прошлом году арестовали в аннексированном Россией Крыму, объявили виновным в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили 6 мая в ФСБ России, так называемый "судья" незаконного "Верховного суда Республики Крым" приговорил Давыденко, который до этого якобы признал вменяемую ему вину и раскаялся в содеянном, к 10,5 годам лишения свободы.

Согласно сфабрикованному против украинского гражданина делу, он собирал "сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения" на оккупированном полуострове, которые якобы должен был передать СБУ.

Напомним, что в декабре в России объявили приговор еще другому украинскому гражданину, которого объявили шпионом Киева. Несмотря на то, что Игорь Кияшко отказался признавать вменяемую ему попытку сбора информации о радиолокационной системе зенитных ракетных комплексов С-400, Кияшко приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

Кроме того, как мы уже писали, Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех 24 украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были взяты в плен в районе Керченского пролива, продлив их арест до июля.

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