Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму

Климент подчеркнул, что опасность его преследования сохраняется

Фото: Фото: ru.krymr.com.

Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg 2019-03-04T08:48:00+02:00 Крым Климент подчеркнул, что опасность его преследования сохраняется

Дело против архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента не закрыто. К тому же, опасность его преследования со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, считает сам Климент.

"Цель (задержания. – Ред.) – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – прокомментировал изданию архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Как сообщалось, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Крым.Реалии Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.