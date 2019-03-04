Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму

Сегодня, 08:48

Климент подчеркнул, что опасность его преследования сохраняется

Фото: Фото: ru.krymr.com
Фото: Фото: ru.krymr.com.
Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c1f/af5/5c7c1faf5f2ad.jpg Крым Климент подчеркнул, что опасность его преследования сохраняется

Дело против архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента не закрыто. К тому же, опасность его преследования со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, считает сам Климент. 

"Цель (задержания. – Ред.) – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – прокомментировал изданию архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

Как сообщалось, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.

Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, задержание, Климент

Вы сейчас просматриваете новость " Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Крым.Реалии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат рассказал, зачем оккупанты задержали Климента

Сегодня, 01:02

По мнению Полозова, заказ на архиепископа был оформлен из Москвы

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

Вчера, 23:09

Москалькова сообщила Денисовой об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента

Архиепископ Климент назвал задержание попыткой оккупантов уничтожить ПЦУ в Крыму

Вчера, 20:24

Священнослужитель рассказал о деталях и причинах своего задержания оккупационными властями Крыма

Архиепископа Климента освободили в Крыму: первое видео после задержания

Вчера, 18:26

Российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины в Симферополе

11 продуктов, которые приводят к онкологии

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Стала известна причина развода Ани Лорак

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Украинцы массово покидают РФ из-за войны
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Письма крымчан: Полный назад

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире