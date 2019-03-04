Архиепископ Климент назвал цель его задержания российскими силовиками в Крыму
Климент подчеркнул, что опасность его преследования сохраняется
Дело против архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента не закрыто. К тому же, опасность его преследования со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, считает сам Климент.
"Цель (задержания. – Ред.) – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – прокомментировал изданию архиепископ Климент.
Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.
"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.
Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.
Как сообщалось, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
Спустя более пяти часов в полицейском отделении российские силовики отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща).
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