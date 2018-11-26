Атака России в Азовском море: Климкин указал на важную деталь

Вчера, 14:49

Россия сейчас пытается манипулировать тем, что якобы были какие-то провокации, сообщил министр


Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ни одного элемента, которым Россия смогла бы манипулировать как провокацией.

"Россия сейчас пытается манипулировать тем, что якобы были какие-то провокации. Мы только что рассказали послам эту ситуацию почти поминутно – не было ни одного случая, который может рассматриваться даже притянутым за уши, как провокационный", - сказал Климкин на брифинге в понедельник в Киеве.

При этом он подчеркнул, что понимание данного факта является очень важным и в Украине, и для международных партнеров.

"Не было ни одного случая, которым бы Россия смогла манипулировать в понятиях провокационности", - подытожил министр.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, азовское море, Климкин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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