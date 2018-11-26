Атака России в Азовском море: стала известна судьба украинских моряков

Трое захваченных в Азовском море украинских моряков находятся в керченской больнице в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой,

"Есть информация о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море. Только что опять говорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что наши моряки находятся на территории города Керчь (оккупированный Крым. – Ред.). Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала она.

По информации Денисовой, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1.

"Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", - сообщила украинский омбудсмен.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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