Авиация РФ планирует бомбить Крым и провести боевые ракетные стрельбы

Армия России проведет масштабные боевые учения на оккупированном полуострове, задействовав системы ПВО, два вида военной авиации и российский флот

Представитель так называемого "Южного военного округа РФ" в оккупированном Крыму Вадим Астафьев сообщил о проведении сразу нескольких учений, которые начнутся в июне. В частности, сообщается о совместных летно-тактических учениях российской армии, в которых задействуют штурмовую авиацию, летно-тактических учениях, где будет применена оперативно-тактическая авиация, а также о тактических учениям с соединением ПВО.

В ходе этих учений экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые применят управляемые ракеты класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном "Опук" по воздушным мишеням.

По словам Астафьева, 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО совместно с Черноморским флотом приступила к подготовке уникальных тактических учений.

На двусторонних комплексных тактических учениях авиационные соединения Черноморского флота примут участие в роли условного противника. В свою очередь авиационные части объединения ВВС и ПВО выполнят учебно-боевые задачи в составе всех имеющихся видов – штурмовой, армейской, истребительной, бомбардировочной, разведывательной и военно-транспортной авиации. При этом многие элементы замысла летчикам ЮВО предстоит выполнить впервые.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, учебно-боевые задачи предстоит выполнить одновременно на территории нескольких регионов, в том числе на Ставрополье, в Краснодарском крае, в Ростовской области и Крыму.

Летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Откуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на один из авиационных полигонов, расположенных в Крыму.

Вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта на общевойсковом полигоне "Опук".

Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.

"Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника", – подчеркивается в сообщении.

Все это будет проводится в связи с тем, что в Черное море достаточно регулярно заходят корабли НАТО, имеющие на вооружении крылатые ракеты.

Напомним, предыдущие военные учения, на которых российская армия отрабатывала выявление кораблей условного противника, проходили в оккупированном Крыму в конце апреля.

А до этого в марте 2018 года российские военные провели учения ракетных и артиллерийских подразделений в приграничных с Украиной областях и в аннексированном Крыму.