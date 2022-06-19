Автосервис в Крыму отказался чинить военную технику России

В оккупированном Россией Крыму подвергаются преследованию жители полуострова, которые не хотят помогать армии международного военного преступника Владимира Путина. Пророссийские власти решили демонтировать автосервис, сотрудники которого отказались обслуживать военную технику РФ.
Ролик о том, как им в поселке Видное Красногвардейского района отказали менять колесо на машине с буквой "Z" на бортах разместили оккупанты в Ютубе.
Что известно
После публикации ролика на автосервис внезапно нагрянула проверка. Она ожидаемо выдала заключение, что автосервис построен незаконно и должен быть демонтирован в течение ближайших двух недель.
Подконтрольный Кремлю глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую основу и должно послужить "уроком патриотизма".
"Пользуется благами гражданина великого государства – пускай живет в соответствии с законом. Власть нашу он может не любить – силой конем не поедешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую", – заявил Константинов.
Он также посоветовал владельцу сервиса выехать в подконтрольную Киеву территорию.
На самом здании ночью появились те самые позорные буквы "Z".
Обстановка
- Франция хочет, чтобы Украина вернула себе контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. А после окончания войны потребуются переговоры для определения гарантий безопасности Украины и отношений между Украиной и НАТО.
- В захваченном Крыму ввели ряд ограничений из-за вторжения России в другие части Украины.
- В конце мая стало известно, что российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Поэтому в оккупированном Крыму прекратили принимать в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых военных. Также собирают донорскую кровь.