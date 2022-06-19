Автосервис в Крыму отказался чинить военную технику России

Смелых крымчан преследует лично Константинов

Военным преступникам ничего не оставалось, как снимать плаксивый ролик / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Россией Крыму подвергаются преследованию жители полуострова, которые не хотят помогать армии международного военного преступника Владимира Путина. Пророссийские власти решили демонтировать автосервис, сотрудники которого отказались обслуживать военную технику РФ.

Ролик о том, как им в поселке Видное Красногвардейского района отказали менять колесо на машине с буквой "Z" на бортах разместили оккупанты в Ютубе.

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Что известно

После публикации ролика на автосервис внезапно нагрянула проверка. Она ожидаемо выдала заключение, что автосервис построен незаконно и должен быть демонтирован в течение ближайших двух недель.

Подконтрольный Кремлю глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую основу и должно послужить "уроком патриотизма".

"Пользуется благами гражданина великого государства – пускай живет в соответствии с законом. Власть нашу он может не любить – силой конем не поедешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую", – заявил Константинов.

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Он также посоветовал владельцу сервиса выехать в подконтрольную Киеву территорию.

На самом здании ночью появились те самые позорные буквы "Z".

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