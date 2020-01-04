Ажиотаж сошел на нет: российские поезда в Крым ходят полупустыми

Даже российские эксперты считают, что до начала туристического сезона ситуация не изменится

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

После открытия железнодорожного сообщения по незаконному Керченскому мосту российские поезда в оккупированный Крым ходят полупустыми. Об этом сообщают "Новости Крыма".

Даже российские эксперты уверены, что поезда так и останутся полупустыми, как минумум до начала туристического сезона. Сотрудник подконтрольных российским властям "Крымских железных дорог" рассказал, что загрузка "под завязку" первых рейсов была связана с желанием приобщиться к событию и это было предпраздничное путешествие.

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Он отметил, что до начала туристического сезона окупаемости от железнодорожных маршрутов не будет. Кроме того, поездки в Крым на поезде довольно дорогие. Сейчас, по данным интернет-агентств заказа, стоимость билета из Москвы в Симферополь на 21 января 2020 года в купе обойдется в 3661 рублей, "люкс" – 11873. А самолетом в тот же день можно долететь за 2852 рубля.

Напомним, что о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

После этого оккупанты запустили через Керченский пролив и первый пассажирский состав – поезд "Таврия" прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь в ночь на 25 декабря. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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