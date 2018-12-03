Азовский кризис: хватит ли у Путина сил пробить "сухопутный коридор" в Крым

Силы у РФ для начала крупномасштабной войны есть, но Кремль не пойдет на новое обострение, считает Михаил Жирохов

На сегодняшний день у России теоретически есть военный потенциал "пробить" сухопутный коридор в Крым через Мариуполь, но для этого Путину нужно пойти на широкомасштабную военную операцию с привлечением большого количества техники, вооружений и личного состава. Однако на такой сценарий Кремль не решится, поскольку помимо противодействия украинской армии он опасается еще и жесткой реакции Запада на такую крупную эскалацию боевых действий. Также для РФ в случае обострения на мариупольском направлении ждут проблемы в виде удержания захваченной территории на материковой Украине. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Силы пробить сухопутный коридор у России конечно же есть. Но сил удержать этот коридор у нее практически нет. Потому что после потенциального захвата получается 300-километровая "кишка", одна сторона которой обращена к морю, и в любом месте украинская армия сможет ее "перехватить" и получится котел не хуже Иловайского. Поэтому, чтобы пробить коридор россиянам нужно оттеснить наши силы аж до Днепра. А это сделать – значить пойти на полномасштабную войну со всеми нюансами, среди которых, – усиление давления на РФ со стороны США, Западной Европы, потенциальным отключением России от SWIFT, запретом на торговлю газом, нефть и т.д. То есть это – полномасштабная война. Просто же пробить коридор, то для РФ его нужно контролировать. Практически без широкомасштабной войны с использованием тактического ядерного оружия, средств противоракетной обороны, ракет крупного калибра его невозможно пробить", – пояснил он.

Комментируя заявление экс-спецсоветника командующего армией США в Европе Марка Войджера о том, что после того, как Российской Федерацией был фактически денонсирован договор 2003 года, воды акватории должны быть признаны международными на уровне международных судебных инстанций с признанием акватории международной зоной, а Украина должна выслать приглашение НАТО с тем, чтобы открыть Азовское моря для навигации кораблям Альянса, Михаил Жирохов исключает такой сценарий в близлежащей перспективе.

"Эта идея не может воплотиться в жизнь без согласия обеих сторон – Украины и РФ. Если Россия заявляет, что будет таранить корабли НАТО, то ни один уважающий себя западный политик не пошлет, например, немцев или испанцев на то, чтобы их там таранили или подвергались каким-то провокативным действиям со стороны РФ. На Западе очень ценят своих моряков, флот и т.д. До тех пор, пока не будет согласия России, такой вариант нереален. Когда же акватория Азовского моря объявится международными морскими зонами соответствующим международным законодательством, в таком случае – да. Иначе это – нереально, и просто разговоры ради разговоров", – пояснил эксперт.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Украина в ответ на морскую агрессию России ввела на 30 дней военное положение в 10 областях.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".







