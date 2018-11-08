Балух в колонии встретился с сестрой

Сегодня, 22:54

Украинский политзаключенный общался с сестрой через стекло и с помощью телефонной трубки

Архивное фото: автор Александра Сурган
Архивное фото: автор Александра Сурган

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, которого незаконно удерживают в колонии оккупированной Керчи, разрешили увидеться с сестрой Надеждой. Украинец смог поговорить с ней через стекло с помощью телефонной трубки. Свидание состоялось 8 ноября, сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"У украинского активиста Владимира Балуха 8 ноября 2018 года в керченской колонии состоялось короткое свидание с родной сестрой Надеждой, которая специально для этого приехала из Волгоградской области РФ.  Украинцу дали возможность поговорить с сестрой через стекло по телефонной трубке", – говорится в сообщении. 

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Отмечено, что по словам жены украинца Натальи, родные передали Балуху посылку.

Правозащитники отметили, что "согласно российскому законодательству, де-факто действующему в Крыму, Владимир Балух имеет право на краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии".

Ранее ни юридический, ни гражданский защитники не смогли попасть к незаконно осужденному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

Напомним, что Дмитрия Динзе и раньше не пускали к узнику Кремля. Так, он безуспешно пытался встретиться с ним 15 сентября после того, как появилась информация об избиении Балуха в СИЗО.

Стоит отметить, что о том, что Владимира Балуха поместили на карантин, Динзе сообщил еще 20 октября.
СИЗО, свидание, сестра, политзаключенный, Балух

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Источник:

"Сегодня"

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