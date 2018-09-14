Балуха в симферопольском СИЗО избили и пригрозили убить – Чийгоз

Украинского активиста Владимира Балуха, состояние которого ухудшилось, в симферопольском СИЗО "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться от него".

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Ранее подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Балуха на отказ в условно-досрочном освобождении, вынесенный 13 августа Железнодорожным районным судом Симферополя. Объясняя свой вердикт, суд сослался на характеристику Балуха, поданную администрацией крымского СИЗО, где его противозаконно удерживают. Динзе считает такое решение суда незаконным, поскольку данную характеристику предыдущий суд не исследовал, а сторона защиты узнала о ней на самом заседании и не могла ее обжаловать.

Также мы писали о том, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал о состоянии, в котором находится Владимир Балух.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко осудил приговор, вынесенный Балуху – 5 лет лишения свободы.