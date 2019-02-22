Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Балуха вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении – правозащитники

Сегодня, 14:07

По данным правозащитников, родственникам и адвокатам Балуха не сообщили, куда его везут

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org.
Балуха вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении – правозащитники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg Крым По данным правозащитников, родственникам и адвокатам Балуха не сообщили, куда его везут

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара (Россия) в неизвестном направлении. Об этом сообщается сегодня на странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

По данным группы, его вывезли поздно вечером 21 февраля, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию.

"Куда именно везут Балуха, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", – сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что подобные действия российских властей по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы РФ.

Читайте также

Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что после вынесения незаконного приговора по сфабрикованным делам Балух в знак протеста несколько месяцев голодал, потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. По данным правозащитников, веред этапом в колонию украинец согласился прекратить голодовку, но отказался есть пищу, которую дают в колонии и СИЗО. Балух употребляет только те продукты, которые ему передают родные и активисты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, политзаключенные, правозащитники, Краснодар, Балух

Вы сейчас просматриваете новость " Балуха вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении – правозащитники". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодным и без вещей: правозащитники рассказали, как этапировали Балуха

19 февраля, 10:22

Как долго Балух будет находится в Краснодаре – неизвестно

Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар – Чийгоз

19 февраля, 03:10

О перемещении активиста стало известно 18 февраля

Политзаключенного Балуха перевели из СИЗО Симферополя – правозащитники

18 февраля, 16:05

Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный

В СИЗО Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены

18 февраля, 01:39

Отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Что станет с организмом, если бросить курить

Кровавое ДТП: следователя заподозрили в помощи Зайцевой

ТОП-5 областей Украины с наибольшим оттоком населения в 2018

УПЦ выступила с заявлением о массовых нарушениях прав верующих

В России проговорились о планах на Зеленского

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко
Загрузка...

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Арестован начальник Одесского железнодорожного вокзала

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном