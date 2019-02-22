Балуха вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении – правозащитники

По данным правозащитников, родственникам и адвокатам Балуха не сообщили, куда его везут

Фото: crimeahrg.org.

Балуха вывезли из краснодарского СИЗО в неизвестном направлении – правозащитники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg 2019-02-22T14:07:00+02:00 Крым По данным правозащитников, родственникам и адвокатам Балуха не сообщили, куда его везут

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара (Россия) в неизвестном направлении. Об этом сообщается сегодня на странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

По данным группы, его вывезли поздно вечером 21 февраля, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию.

"Куда именно везут Балуха, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", – сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что подобные действия российских властей по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы РФ.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха в декабре 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В октябре 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которому ранее Раздольненский "райсуд" дал пять лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В январе 2019-го Керченский "горсуд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что после вынесения незаконного приговора по сфабрикованным делам Балух в знак протеста несколько месяцев голодал, потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось. По данным правозащитников, веред этапом в колонию украинец согласился прекратить голодовку, но отказался есть пищу, которую дают в колонии и СИЗО. Балух употребляет только те продукты, которые ему передают родные и активисты.

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