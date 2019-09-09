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"Бастионы", "Грады" и артиллерия: в Крыму Россия проводит крупные учения

9 сентября, 16:43

Под конец учений задействуют корабли и морскую пехоту на БТРах

Ракетный комплекс "Бал"

Ракетный комплекс "Бал" / Фото: Минобороны РФ

В оккупированном Крыму Россия начала масштабные учения, в которых задействованы противокорабельные ракетные комплексы, артиллерия и около тысячи российских военнослужащих. Об этом сообщили в Черноморском флоте РФ.

Отмечается, что к учением привлечены около тысячи военнослужащих ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск. Маневры проводятся одновременно на нескольких полигонах полуострова.

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"В сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" (береговые противокорабельные ракетные комплексы – ред.), реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и минометы. Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб и высадкой БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей", – сообщают военные.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

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Россия Крым учения артиллерия ракетные комплексы

Источник: Интерфакс

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