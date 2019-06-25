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Бекиров: "Сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы"

25 июня, 09:19

Крымскотатарский активист подтвердил, что его действительно вывозили в больницу, но это была очередная формальность

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook
Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму РФ обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова в СИЗО изданию Крым.Реалии.

"Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога", – говорится в сообщении.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы", – рассказал адвокат.

По его словам, кардиолог оценил степень риска здоровью подзащитного как "очень высокую".

Напомним, мы сообщали, что в СИЗО, в котором удерживают Эдема Бекирова, началась эпидемия кори. Бекиров ранее не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета возможность его заражения очень высока.

Кроме того, за последнее время состояние здоровья крымскотатарского активиста ухудшилось. Адвокат Бекирова Ислям Велиляев сообщил, что у политзаключенного начались приступы удушья и кашель с кровью.

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Тег Крым, СИЗО, адвокат, политзаключенный, Бекиров

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Источник:

Крым.Реалии

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