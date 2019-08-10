Бекиров заверил, что будет бороться до последнего

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev

Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров передал через адвокатов письмо, в котором заверил, что будет бороться до последнего.

Об этом рассказала в Facebook дочь политзаключенного Элеонора.

"Мой отец на суде по продлению стражи передал через адвокатов письмо. Каждый раз, когда беру в руки его письма, очень тяжело сдержать слезы ", – написала она и процитировала письмо отца.

Эдем Бекиров поблагодарил всех за поддержку. Благодаря ей "я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО", написал Бекиров.

"Более восьми месяцев слышу сфабрикованное дело по отношению к себе. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще прибавились за стенками СИЗО. Но любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа", – говорится в письме.

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Бекиров выражает переживания по поводу арестов ни в чем не виновных активистов.

"Еще до своего ареста я очень переживал арест Ильми Умерова, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача, Бекира Дегермеджи (не мог представить, каково больным находиться в условиях СИЗО). Руслан Трубач был братом и помощником. В конце туннеля показал свет. Не виновны и молодые ребята, братья Абдуллаевы, Сейран Салиев, Владимир Балух... А сын нашего земляка, Айдер Салетдинов? За что?? За что Сервер Мустафаев?? Молодой парень, семьянин, сколько в нем воспитанности, честности, благородства", - пишет автор письма.

В конце его Бекиров напомнил о приближении Курбан-байрама и призвал всех крымских татар держаться вместе: "Хочу, чтобы наш крымскотатарский народ оставался сплоченным!!! Бирликте — къувет!"

Как сообщалось, 8 августа "суд" продлил срок содержания Эдема Бекирова под стражей до 11 октября. Тяжелобольного, его пять часов держали под конвоем без еды и воды.

Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось: его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Мы также писали, что Бекиров является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось:

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