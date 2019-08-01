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Бекирова вынуждают лжесвидетельствовать против лидеров Меджлиса – Чубаров

Сегодня, 01:38

Он подчеркнул, что Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev

Бекирова вынуждают лжесвидетельствовать против лидеров Меджлиса – Чубаров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 Крым Он подчеркнул, что Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова

Незаконно арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова, который обещает объявить голодовку, вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму.

Об этом Чубаров заявил в среду в ходе пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Там ситуация очень простая. Ему говорят: "Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму – и все у тебя будет хорошо", – рассказал глава Меджлиса.

По его словам, инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

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"Идет не просто пытка из-за его физического состояния, а ультиматум, где на кону – жизнь человека", - сказал Чубаров.

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Он подчеркнул, что Россия не выполняет ни одной рекомендации Европейского суда по правам человека относительно здоровья Бекирова, и его состояние постоянно ухудшается.

"Вчера у него был адвокат впервые за более чем недельный срок, и он опять принес печальные новости о его здоровье", - рассказал Чубаров.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой предоставить независимого врача крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в аннексированном РФ Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Ранее уже сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке. Однако Бекирову становится все хуже.

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Крым показания меджлис Чубаров политзаключенный Бекиров

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