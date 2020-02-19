Били дубинками и электрошокером: школьник-татарин рассказал о пытках оккупантов в Крыму

Оккупанты выбивали из школьника признание в преступлении, которого он не совершал

Иллюстрация. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В оккупированном Крыму "полицейские" в городе Саки под пытками заставляли крымских татар признаться в преступлении, которого они не совершали.

Жестоким избиениям подвергся 17-летний школьник Сервер Расильчак и его отец, сообщает "Крым.Реалии".

Парень рассказал, что оккупанты избивали ногами парня и его отца, били электрошокером, порвали сухожилия на руке у подростка, раздевали догола и украли все наличные деньги.

А "вина" семьи состояла в том, что они оказались в неудачном месте в неудачное время — их хотели "назначить" виноватыми в совершенном неподалеку преступлении: в ночь на 29 января 2020 года мужчина с сыном, его другом и девушкой друга поехали в Симферополь и сделали остановку в Саках, выехали на трассу, после чего их автомобиль остановили сотрудники полиции.

"Полицейские" обвинили Сервера, его отца и друга в том, что они якобы украли деньги с автомойки.

"Нас остановили, еще даже не успели дать документы, как тут сразу подъезжает машина, оттуда вылетают люди в гражданской одежде и всех нас выкидывают из машины, лицом в пол. Я в шоке, не понимаю, что происходит. Позже нас всех забирают в отделение. Перед тем, как посадить меня в машину, один из "полицейских" берет меня за голову и с колена ударяет мне в пах. Ощущения были, конечно, не очень приятные", – рассказал школьник о своем "задержании".

По его словам, никто из "полицейских" не объяснил причину остановки, не представился. Парень отметил, что позже его завели в кабинет, где находилось трое людей.

"Мне начали рассказывать, что здесь было много таких как ты, которые не понимали, что происходит. А я действительно нахожусь в шоке и вообще не могу понять, в чем нас обвиняют и что предъявляют. На все мои вопросы, первые несколько часов, мне предлагали "подумать", - вспомнил он.

Парень рассказал, что вскоре в кабинет зашел "полицейский" с электрошокером в руках и поинтересовался: "как мы будем разговаривать, как с человеком или как с животным?"

"Я говорю: как с человеком. Он мне снова говорит, мол ну рассказывай. А я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? В общем, я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером. И предложил подумать еще пять минут", – отметил школьник.

Он предположил, что перерывы в пять минут были нужны для того, чтобы "полицейский" перешел в соседний кабинет: "там сидел мой друг, водитель автомобиля и он ходил туда и моего друга этим шокером пугал".

После возвращения ему нанесли еще серию ударов, а когда парень упал, "полицейский" пригрозил, что сейчас начнет его "пробивать". Подросток объяснил, что "пробивать" означает, что он, можно сказать, подойдет ко мне с электрошокером сзади".

"Он несколько раз подносил электрошокер мне к паху, потом они втроем заломали меня. Один придавил мою голову к полу, второй начал тянуть вверх руки в наручниках, сняли с меня штаны, трусы и просто включили электрошокер на расстоянии и вот чтоб я звук этот слышал. По половым органам не били, просто запугивали", – добавил парень.

Школьник говорит, что его били пока он лежал на полу: "пару ударов мне, конечно, прилетело, по ногам, по спине, по голове".

Через три часа, с него сняли наручники и посадили в кресло. Сотрудники "полиции" обвинили его, отца и друга в том, что они якобы украли деньги с автомойки.

"Они мне рассказали версию, что мы якобы украли деньги. А я вообще не понимаю, при чем автомойка. Мы на нее не заезжали, только на заправку за водой. Может, эта автомойка там рядом была?" – добавил он.

После того, как рассказ школьника был записан, он расписался в документах.

По словам школьника, его отец ранее был осужден за кражу, но парень не связывает произошедшее на автомойке с отцом.

"То, что он когда-то был осужден по этой статье, не означает что мы грабили эту автомойку. Я вообще сидел в кабинете и боялся, чтоб отец был жив. Потому что нас, когда вытащили из машины и положили всех лицом в асфальт, я видел его лицо позже: грязь вперемешку с кровью. Страшная картина", – вспомнил он.

Позже выяснилось, что девушку водителя, которая была в автомобиле, запугивали лишением родительских прав. Кроме того, помимо физического насилия, по словам школьника, сотрудники полиции забрали у него деньги: 1970 рублей (около 750 грн – Ред.).

Напомним, ранее бывший пленник так называемой "ДНР" и житель Макеевки Василий Савин рассказал о зверствах боевиков и что их не смущали даже самые ужасные и жестокие методы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама