Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Более трети пляжей Крыма непригодны для отдыха

27 мая, 17:09

Инспекция забраковала 35% пляжных локаций

Фото: flickr.com/Alexxx Malev
Фото: flickr.com/Alexxx Malev.

В оккупированном Крыму 159 пляжей, или 35% от их общего количества, до сих пор не готовы к пляжному сезону

Об этом сообщает т.н. инспекция по маломерным судам управления МЧС России по Крыму, передают События Крыма.

По итогам инспекции в Крыму допустили к эксплуатации 301 пляж из 460, сообщила пресс-служба ведомства страны-оккупанта.

"Инспекторы освидетельствовали и допустили к эксплуатации 301 крымский пляж, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды. Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованны для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно", – рассказывается в сообщении.

Ранее подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко говорил, что в зоне риска по подготовке к пляжному сезону находятся от 10% до 12% пляжей Крыма, отмечает издание. Таким образом выходит, что он несколько приуменьшил масштаб проблем.

Как сообщалось, о неготовности части крымских пляжей сообщал вице-премьер оккупационного правительства.

Также мы сообщали, чтов прибрежной части Крыма решили заменить песок землей.


 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, пляж, антисанитария

Вы сейчас просматриваете новость " Более трети пляжей Крыма непригодны для отдыха". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе сорвали и осквернили флаги России

Сегодня, 10:37

Оккупанты открыли уголовное дело за надругательство над флагами РФ в Севастополе

Власти Бердянска не могут решить проблему с нудистами

Сегодня, 15:59

Любители загорать голышом смущают обитателей детского санатория

В оккупированном Севастополе из-за пожара эвакуировали дельфинов: фото, видео

25 мая, 13:15

Площадь пожара составила 110 квадратных метров

Глава Генштаба ВСУ рассказал, как долго Россия готовилась забрать Крым

24 мая, 14:16

Захват Крыма начался задолго до того, как Россия ввела войска и аннексировала полуостров, считает Хомчак

США пошли навстречу Путину, Украина под угрозой?

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Кофейный бизнес в Киеве становится невыгодным

Китайская армия разрабатывает плазменные артиллерийские орудия

С любимым жила, почему же выпала из окна? (видео)

Неожиданно: "Джон Уик-3" побил рекорд фильма "Мстители: Финал"

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Куркума спасет больные суставы

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь