Более трети пляжей Крыма непригодны для отдыха

Инспекция забраковала 35% пляжных локаций

Фото: flickr.com/Alexxx Malev.

В оккупированном Крыму 159 пляжей, или 35% от их общего количества, до сих пор не готовы к пляжному сезону

Об этом сообщает т.н. инспекция по маломерным судам управления МЧС России по Крыму, передают События Крыма.

По итогам инспекции в Крыму допустили к эксплуатации 301 пляж из 460, сообщила пресс-служба ведомства страны-оккупанта.

"Инспекторы освидетельствовали и допустили к эксплуатации 301 крымский пляж, на территории которых имеются медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, а также спасательные посты с необходимым оборудованием и информационные стенды. Все эти места отдыха соответствуют установленным требованиям безопасности. Они хорошо организованны для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно", – рассказывается в сообщении.

Ранее подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко говорил, что в зоне риска по подготовке к пляжному сезону находятся от 10% до 12% пляжей Крыма, отмечает издание. Таким образом выходит, что он несколько приуменьшил масштаб проблем.

Как сообщалось, о неготовности части крымских пляжей сообщал вице-премьер оккупационного правительства.

Также мы сообщали, чтов прибрежной части Крыма решили заменить песок землей.





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