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Британия в Совбезе ООН сравнила гуманитарную ситуацию в Крыму с Южным Суданом

Сегодня, 09:35

Украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство

/ Фото: AFP

Жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким заявлением выступила на заседании Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где ситуация с международным гуманитарным правом была чрезвычайно тяжелая. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство", – сказала британский дипломат.

Говоря о других регионах мира, где, по ее мнению, нарушается гуманитарное право, Пирс назвала Южный Судан. По ее словам, "правосудие и примирения крайне важно, чтобы восстановить южносуданское общество".

"В Мали и Сахеле ухудшается ситуация с безопасностью, которая спровоцировала нарушения гуманитарного права", - добавила постпред Великобритании.

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"В Сирии также мы хотели бы, чтобы стороны конфликта руководствовались международным гуманитарным правом", – отметила Пирс.

"Сейчас сирийский народ морят голодом, так как во многие области не допускают гуманитарные грузы "Красного креста". Кроме того, в Алеппо и других местах применяют оружие массового уничтожения", - заявила она.

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Напомним, в ежегодном докладе Государственного департамента США, который был опубликован 13 марта говорится, что Россия является одним из лидеров среди стран-нарушителей прав человека.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в этот антирейтинг РФ вошла, благодаря "серьезным" нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что аннексированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины. 

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Великобритания Крым права человека

Источник: Прямой

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