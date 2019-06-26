"Быть патриотом в Крыму – настоящее испытание": В АП поздравили с Днем крымскотатарского флага

Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году

Фото ATR.

В Администрации Президента Украины поздравили всех крымских татар с Днем их флага. Соответствующее сообщение появилось на странице АП в фейсбуке.

"Уважение к государственным и национальным символам является проявлением гражданского сознания, любви и верности родной земле", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что "под давлением неправомерных действий со стороны РФ быть патриотом для крымских татар, как и для любого украинца в ​​Крыму, пока – настоящее испытание".

"Мы полностью поддерживаем крымскотатарский народ и его право на самоопределение на исторической родине, ведь Крым – это Украина! С Днем крымскотатарского флага!", – написали в АП.

Напомним, что сегодня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции.

"В разных городах Украины состоятся массовые мероприятия, посвященные Дню крымскотатарского флага. Для нас особенно важно, что во временно оккупированном Крыму, несмотря на запрет оккупантами, организованы массовые флешмобы с демонстрацией крымскотатарского флага. Вы можете выразить солидарность с Крымом и с крымскими татарами, став сегодня рядом с ними, плечом к плечу, на мероприятиях, посвященных Дню крымскотатарского флага и проводимых как на материковой части Украины, так и во временно оккупированном Крыму", – напомнил народный депутат, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как мы писали ранее, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

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