Бывшую крымскую депутатку приговорили к 14 годам тюрьмы: подробности

Суд принял решение / Фото: Pixabay

В Киеве Святошинский райсуд приговорил бывшую депутата Верховной Рады Крыма Светлана Савченко к 14 годам лишения свободы. Женщину обвинили в государственной измене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным службы прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", – рассказал прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Отметим, что Савченко участвовала в заседаниях Верховной Рады АР Крым на котором принято постановление "О независимости Крыма", на которой создали так называемую "Республику Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова Крым.

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"Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа, и своим голосованием в заседании, на котором принято так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации"", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее суд приговорил бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша, который был арестован в 2015 году, за государственную измену к 12 годам тюрьмы.

Кроме того, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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