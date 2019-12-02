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Часть оккупированного Симферополя осталась без воды: подробности

2 декабря, 12:32

Пока неизвестно, когда водоснабжение восстановят

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополе снова начались проблемы с водой – без водоснабжения 2 декабря осталась часть города.

Как рассказали в подконтрольной России администрации города, с 10:00 холодной воды не будет в поселке Грэсовский, селе Совхозное, садовом товариществе "Энергетик", ул. Монтажная (промзона), ул. Зеленая (пгт Комсомольское). А с 11:00 до 15:00 будет ограничено водоснабжение села Фонтаны-5.

На данный момент неизвестно, когда водоснабжение будет восстановлено.

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Ранее мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

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А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины. Одна из перспективных скважин находится в районе 20-го гидроузла. Из нее можно снабжать часть Ленинского района города. Вторая скважина, из которой планируют снабжать Гагаринский район, находится возле бывшего завода "Муссон". Третья размещена рядом с селом Поворотное – ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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