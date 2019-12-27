Часть Севастополя останется без света: появились подробности

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В оккупированном Крыму снова проблемы с электроснабжением – без света в пятницу, 27 декабря, останется часть улиц Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного российским властям Севастопольэнерго.

Электроэнергия будет отсутствовать по таким адресам:

ул. Ефремова,8-26, 30-36, 7; ул Ерошенко, 6-8 (с 9:00 до 17:00 по местному времени);

ул. Леваневского,10; ул. Молокова,2-10, 1-7; ул. Челюскинцев,19-21; ул. Чернышевского,22-Б, 2-16, 1-17 (с 10:00 до 16:00);

ул. Богдана Хмельницкого,8 (с 09:00 до 16:00);

с. Родное: ул. Центральная,2-40, 1-41; ул. Сумская,2-6, 1-5; ул. Водопадная,2-8, 1-7; ул. Школьная,8-24, 7-29; ул. Сахалина,2-10, 22,1-9,13-15 (с 12:00 до 16:00);

ул. Ерошенко,17,19 (09:30 до 12:00).

Отключение света в предприятии объяснили техническими работами.

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Кроме того, в Крыму начались проблемы с водой. В Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

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