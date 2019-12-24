Часть Симферополя и пригорода останется без воды: подробности

На некоторые улицы воду будут подавать по графику

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму продолжаются проблемы с водой – ряд районов Симферополя и населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов останутся без водоснабжения. Об этом сообщили в подконтрольном российским властям предприятии "Вода Крыма".

Итак, с 8:00 24 декабря до 8:00 25 декабря воду отключат в микрорайонах Новромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, Юго-Западная промзона, Жигулина роща, Москольцо, Железнодорожный вокзал, Старый город. Ограничение также коснется районов улиц Кечкеметская, Лизы Чайкиной, Стрелковая, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторная, Павленко, Александра Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова.

Также водоснабжения не будет в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбовка, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное, Грэсовский, а также на территории ряда садовых товариществ.

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В предприятии отметили, что жителям районов улиц Героев Сталинграда, 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко и Батурина вода будет подаваться по графику – с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Проблемы с водоснабжением объяснили аварийно-восстановительными работами в селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.

Также мы сообщали, что Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздух.

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