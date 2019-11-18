Часть Симферополя снова останется без света: названы улицы и причины

Электроснабжение будет отсутствовать на нескольких улицах города весь день

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополе 18 ноября несколько улиц отключат от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 18 ноября будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Буденного, 30, 30а, 37; ул. Федотова, 33; ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет); пер. Косогорный, 1-45 (нечет); ул. Кечкеметская, 114​", – говорится в сообщении.

В предприятии добавили, что отключение света связано с капитальным ремонтом и заменой опор.

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Отметим, что в последнее время в Крыму часто отключают электроснабжение. В частности, 5 ноября без света остались улицы в Симферополе и Севастополе.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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