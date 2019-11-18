Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Часть Симферополя снова останется без света: названы улицы и причины

18 ноября, 07:49

Электроснабжение будет отсутствовать на нескольких улицах города весь день

/ Фото: Pixabay

В оккупированном Симферополе 18 ноября несколько улиц отключат от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".

"Электроэнергия 18 ноября будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Буденного, 30, 30а, 37; ул. Федотова, 33; ул. Хабаровская, 28-48 (чет), 25-77 (нечет); пер. Косогорный, 1-45 (нечет); ул. Кечкеметская, 114​", – говорится в сообщении.

В предприятии добавили, что отключение света связано с капитальным ремонтом и заменой опор.

Реклама

Отметим, что в последнее время в Крыму часто отключают электроснабжение. В частности, 5 ноября без света остались улицы в Симферополе и Севастополе.

В тренде
У Зеленского подтвердили информацию о скором возвращении Россией захваченных украинских кораблей
Фото: navy.mil.gov.ua

Кроме того, новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды. Из-за проблем с водоснабжением на полуострове собираются использовать еще три подземные скважины.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым свет Симферополь отключение электроснабжение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В
В "Артеке" умерла школьница из МахачкалыКрым
Возвращенные Россией украинские корабли прошли под Крымским мостом: фото и видео
Возвращенные Россией украинские корабли прошли под Крымским мостом: фото и видеоКрым
В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские корабли
В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские кораблиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...