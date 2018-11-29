Адвокат рассказал, где находятся украинские моряки, арестованные в Крыму

Сегодня, 22:50

По информации Темишева, украинцы уже находятся в Москве

Адвокат Джемиль Темишев, фото facebook.com/people/Джемиль-Темишев
Адвокат Джемиль Темишев, фото facebook.com/people/Джемиль-Темишев

Арестованных украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины вывозят из Крыма в Москву, сообщил адвокат Джемиль Темишев, защищающий командира бронекатера "Бердянск".

"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" "Лефортово" практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", – написал защитник на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

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Ранее стало известно, что трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. 

Напомним, подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру всем украинским морякамкоторых в Керченском проливе захватили российские пограничники. В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.
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Источник:

"Сегодня"

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