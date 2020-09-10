Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

В аннексированном Крыму за все время пандемии зарегистрировано 3010 случаев заражения коронавирусом. А за прошедшие сутки, 9 сентября, COVID-19 подтвердили у 67 человек.
Как сообщил самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 12 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге здорового населения.
Таким образом, на данный момент в Крыму зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 1966 человек.
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом.
Также напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснял, как Украина получает данные о коронавирусе из оккупированного Крыма.
Новости "Сегодня" писали, что данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.
О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня"
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