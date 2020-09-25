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Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

25 сентября, 10:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели 2 635 человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 58 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 13 – при скрининге здорового населения.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 4 137 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 2 635 человек.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом.

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Также напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Крым статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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