Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 случая с бессимптомным течением заболевания.
Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 163 новых случая выявили при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
По его данным, выздоровевших за весь период – 4285 человек.
Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два пациента. Согласно этой информации, всего количество умерших от коронавируса за все время пандемии в Крыму составляет 119 человек.
Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.
Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.
О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":
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