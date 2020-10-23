Число заболевших растет: что известно о ситуации с COVID-19 в Крыму

За все время эпидемии выздоровели 4285 человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 случая с бессимптомным течением заболевания.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 163 новых случая выявили при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

По его данным, выздоровевших за весь период – 4285 человек.

Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два пациента. Согласно этой информации, всего количество умерших от коронавируса за все время пандемии в Крыму составляет 119 человек.

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Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

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